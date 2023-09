Kvůli údajnému úniku neznámé látky v Plzni muselo opustit školu 400 lidí. Několik z nich záchranáři ošetřili

„Nejdřív se údajně udělalo špatně jedné studentce, následně jsme zjistili, že těch nevolností bylo víc na různých místech školy. Objekt jsme už třikrát prošli a měřili jsme, co mohlo problémy způsobit, ale nenašli jsme nic, žádný zdroj. Nevíme zatím, co se mohlo stát. Snažíme se dohledat, z čeho by to mohlo být,“ řekl Beran. Záchranáři podle něj na místě vyšetřili a ošetřili 18 lidí, kteří si stěžovali na problémy.

Zdravotnická záchranná služba událost řeší v režimu hromadného postižení osob, uvedla Divišová. Na místě je také policie, řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.