Soud na svobodu podmíněně propustil Petra Kotta. Pykal za Rathovu kauzu

„Je třeba vysoce kladně hodnotit jeho aktivitu, jeho výkon lékařské praxe ve věznici, zapotřebí je vzít v úvahu i svědomitý a aktivní přístup odsouzeného,“ řekl na Kottovu adresu soudce Libor Hanuš.

Někdejší poslanec Kott si trest odpykává v brněnské věznici Bohunice, žádost o podmíněné propuštění poslal k brněnskému městskému soudu na přelomu srpna a září.

„Já jsem byl ve výkonu testu a musím říct, že mi z toho vyplývá jeden závěr, a to, že porušovat zákon se nevyplácí. Byl jsem potrestán a byl jsem potrestán spravedlivě. Chci požádat o podmíněné propuštění, porušit zákon v mém případě nepřipadá v úvahu, toho, co jsem páchal, hluboce lituji a už se to nikdy nebude opakovat. Je mi to líto, je mi hanba, bylo to nelegální a nemorální,“ uvedl Kott, který si odpykal polovinu trestu. Prohlásil, že je poučen.