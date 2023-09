Dozorci ze Světlé nad Sázavou dostali za spoutání odsouzené podmínky, odvolali se

Šest dozorců z věznice ve Světlé nad Sázavou obžalovaných původně z mučení odsouzené dostalo podmíněné tresty za zneužití pravomoci. Uvedly to televize CNN Prima News a server iDnes.cz. Havlíčkobrodský soud uložil mužům trest tří let odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Zároveň mají zákaz vykonávat povolání dozorce po dobu dvou let. Muži se ale na místě odvolali. Okresní soud dříve dozorce obžaloby zprostil.