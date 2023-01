Soud znovu osvobodil dozorce, kteří ve věznici ve Světlé údajně mučili odsouzenou

Rozhodnutím o připoutání se podle něho mohli dozorci také dopustit zločinu zneužití pravomoci úřední osoby, s čímž se neztotožnil soud ani obhájci obžalovaných, kteří pro všechny své klienty požadovali zproštění viny.

Že se cítí nevinni, řekli před soudem i ti obžalovaní, kteří využili práva posledního slova. Zdůraznili, že několik let trvající proces jim ublížil a že jsou zklamaní, že jejich práci posuzují ti, kteří s ní nemají osobní zkušenost.

„Všichni (obžalovaní) to, pokud vím, vnímají tíživě. Dost se jich to dotýká, nechodí do práce, mají redukovaný příjem. To je pro ně samozřejmě tížívá věc a nejsou nadšeni z toho, že to bude ještě pokračovat,“ řekl po skončení soudního jednání jeden z obhájců Libor Pikna.

Dozorci jsou stále mimo službu

Zprošťující verdikt vynesl okresní soud už loni v červnu, odvolací soud, kterým byl pardubický krajský soud, jeho rozhodnutí zrušil a bylo nařízené nové jednání. V něm znovu vypovídali někteří svědkové včetně ředitelky věznice Moniky Myšičkové. Za podřízené, kteří jsou stále postaveni mimo službu, se postavila. Jednali podle ní v souladu se zákonem i předpisy věznice.

Na případ upozornila v roce 2021 Generální inspekce bezpečnostních sborů. Loni v červnu havlíčkobrodský soud obžalované zprostil obžaloby. Státní zástupce se na místě odvolal. Krajský soud věc vrátil zpět k havlíčkobrodskému soudu, který se začal věcí znovu zabývat loni v listopadu.