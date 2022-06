Dozorce obžalované z mučení odsouzené soud osvobodil, státní zástupce se okamžitě odvolal

Případ stál zejména na výpovědích obžalovaných a poškozené ženy, která podle soudu nebyla důvěryhodná. V její neprospěch svědčily i výpovědi psychologů, pracovníků věznice a ostatních odsouzených, podle všech byla vztahovačná, konfliktní, sebe vždy stavěla do lepšího světla, měla narušenou osobnost.

Podle soudkyně Kateřiny Kerbrové se nepodařilo prokázat, že se skutek, jak ho popisovala, opravdu stal.

„Já se zprošťujícím rozsudkem nesouhlasím, proto jsem hned po jeho vyhlášení proti němu podal odvolání. Já se domnívám, že se okresní soud důsledným způsobem nevypořádal se všemi provedenými důkazy,“ řekl Vodička. Podle něho obžalovaní při svých výpovědích neříkali pravdu a soud jim uvěřil bezdůvodně.

Obhájce zkritizoval státního zástupce

Podle jednoho z obhájců Libora Pikny bylo naopak od začátku zřejmé, že se případ před soud neměl pro nedostatek důkazů dostat. „Byla tady jedna výpověď, od samého začátku v ní byly obrovské rozpory a pan státní zástupce se rozhodl, že bude ty lidi pronásledovat, aniž by proti nim měl jakýkoli smysluplný doklad, proto to dopadlo, jak to dopadlo,“ řekl po vynesení rozsudku Pikna.