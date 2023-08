Skláři mají za sebou těžké období. Kromě energetické krize je potrápila i vysoká inflace

Firmy přistoupily i na zvyšování cen za své výrobky. „Určitě to ale nebylo o tom, že bychom navýšení energií mohli promítnout do cen kompletně. Část jsme opravdu nesli my,“ vysvětlila generální ředitelka Preciosa Lighting Lucie Karlová.

Ve sklárnách je hlavní komoditou plyn. V té harrachovské ho ročně spotřebují osm tisíc megawatthodin. V loňském roce tam za plyn zaplatili navíc až 22 milionů korun. „V roce 2022 jsme zaplatili zhruba pětinásobek toho, co v roce 2021, takže ohromná rána,“ upřesnil majitel Sklárny Novosad a syn František Novosad.

V některých případech ale odběratelé pro navyšování cen pochopení nenašli. „Zvlášť ty firmy, které jsou silně exportně zaměřené, které vyvážejí zboží mimo Evropu, kde tato energetická krize nebyla. Tyto firmy jsou dodnes ve velkých problémech,“ konstatoval prezident Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Petr Mazzolini.

Harrachovská sklárna zatím neví, kde bude nakupovat plyn pro nadcházející sezonu. „V současné době je sice situace na trhu docela příznivá, ale velcí distributoři bohužel stále nabízejí fixované vysoké ceny. Poslední nabídka, kterou jsme dostali, byla kolem osmdesáti eur za megawatthodinu, což je pořád čtyřnásobek našich předloňských cen, je to i více než dvojnásobek současných tržních cen,“ řekl jednatel sklárny Petr Novosad.

Vysoká inflace

Ovšem nejenom ceny energií, ale i vysoká inflace se do zájmu o výrobky, například umělecké sklo, promítla. „Teď zase lidi nemají moc peněz. Doufám, že se ceny energií nezvednou a že to už někdo zachrání, a budou to udržovat v nějaké rozumné hladině,“ uvedl umělecký sklář z Kunratic u Cvikova Jiří Pačinek.

„Možná se zdá, že je energetická krize zažehnaná, ale její dopady jsou katastrofální a budou pokračovat ještě několik let. Domníváme se, že nechá významnou negativní stopu na českém a evropském průmyslu. Ale hlavně energetická krize podpořila inflaci, a to hlavně ve střední Evropě, kde byla gigantická,“ uvedl Mazzolini.

Čeští skláři se shodují, že se s dopady energetické krize budou vyrovnávat ještě několik let.