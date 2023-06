Povodí Labe zdražilo nájmy, ne všichni nový ceník akceptovali

Mladým veslařům v těchto dnech vrcholí přípravy na mistrovství. Pod pardubickým klubem jich trénuje sto čtyřicet. Klub se potýká se zvýšením nájemného už potřetí. „Před třemi lety jsme neplatili ještě vůbec nic. V roce 2021 jsme dostali první nájem na 26 tisíc. Loni jsme dostali smlouvu na 92 tisíc, s tím, že jsme věřili, že probíhající jednání vrcholných orgánů nám vytvoří nějakou slevu,“ popsal předseda Českého veslařského klubu Pardubice Karel Kroulík.

Zlevnění pro sportovní kluby ale nepřišlo, letos se navíc nájemné zdražilo na 106 tisíc. Klub bude muset zvýšit dětem a jejich rodičům příspěvky.

Povodí potřebuje peníze na provoz

„Kdo by chtěl zredukovat cenu, tak doporučujeme, aby se zamyslel nad plochou, kterou užívá. To znamená zmenšení plovoucích zařízení, možná zmenšení rozsahu pozemku na břehu,“ řekl Petr Náhlovský z tiskového oddělení Povodí Labe. Podnik potřebuje peníze na provoz. Náklady rostou i za správu plavebních komor a údržbu povodí. Méně místa by ale pro veslaře mohlo být nebezpečné.

Více si zaplatí i univerzita, která na Labi vyučuje například budoucí záchranáře. „Nám poplatky za molo vyrostly prakticky z nuly na 25 tisíc ročně. Na Labi máme celkem malé molo. Dokážeme si představit, že těch pětadvacet tisíc využijeme na jiné účely,“ poznamenal kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel.