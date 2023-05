Tornádo se o víkendu vyskytlo i v Nejepíně, potvrdil ČHMÚ. Urazilo zhruba kilometr

V Lubné mělo tornádo nejsilnější projevy zpočátku své dráhy, kde na jednom domě shodilo část tašek ze střechy, což bylo hodnoceno silou IF1-. To podle meteorologů odpovídá rychlosti kolem 128 kilometrů v hodině. Srovnatelnou intenzitu mělo podle neziskové organizace ve svém maximu také tornádo v Nejepíně.

„Vržené části plechové střechy byly mrštěny i o několik stovek metrů dále a byly doslova zabodány v řepkovém poli, a to s viditelnou rotační dráhou dopadu,“ uvedla organizace. Tornádo podle ní při svém postupu v Nejepíně měnilo intenzitu a není vyloučeno, že k jeho kontaktu se zemí docházelo přerušovaně.



V Nejepíně blízko Chotěboře shodil v sobotu silný vítr plechovou krytinu ze střechy zemědělské budovy Statku Doubravka a blízko ní byly vyvrácené staleté lípy a bříza. „Šlo to nějakým pruhem a co se postavilo do cesty, mělo smůlu,“ řekl už v pondělí ředitel společnosti Petr Kubát. Některé plechy ze střechy podle něj byly i dvě stě metrů dál v poli. V koruně dalšího stromu skončila dětská trampolína.

Tornádo obec naštěstí jenom „lízlo“

Podle starosty Nejepína Josefa Michalíčka (nestr.) bylo štěstí, že byl zasažený jen okraj vsi, lidé si většinu škod spravují sami. „Bydlíme na druhém konci obce, my jsme takřka o ničem nevěděli,“ uvedl.

Tornáda jsou součástí takzvaných supercel, což jsou silné bouře rotující kolem své osy. Meteorologové ale upozorňují, že samotné supercely nemusí být provázeny extrémními jevy, tedy ani tornády. Na území Česka se ročně vyskytnou maximálně jednotky tornád, v naprosté většině slabých. Letos se už na začátku dubna objevilo tornádo poblíž Letovic na Blanensku.