Na brněnském Červeném kopci přibyly modré zóny

Modré ohraničení na ulici Červený kopec nedaleko centra Brna je z části plné bahna nebo kaluží. V pondělí tam začalo platit rezidentní parkování. „Bydlím tady asi čtyřicet let a to, co tady teď udělali, jsem vůbec nečekal, s těmi modrými zónami. Je to tady zastrčená ulice. Tady za rohem je to dokonce v kaluži, tak si myslím, že to je parkování pro obojživelná auta nebo pro lodě,“ kritizoval Brňan Karel Fila.

„Na této ulici ty čáry jsou namalovány proto, aby zde řidiči mohli parkovat. Víme, že ta situace není úplně komfortní, nicméně to, aby se tato komunikace opravila, tak to by znamenalo opravdu velké komplikace jak časové, tak finanční,“ řekl k tomu mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Místní tam odteď za parkování jednoho auta platí dvě stě korun ročně. Podnikatelé čtyři tisíce. Ostatní večer a v noci dvacet korun za hodinu.

Oblast Červeného kopce je první z jedenácti oblastí v Brně, kam se rezidentní parkování v letošním roce rozšíří. Následovat bude okolí Renesské třídy nebo výstaviště. Brněnské komunikace už v těchto dnech malují modré čáry. „Řidiči se naučili parkovat v modrých zónách. Ta respektovanost pravidel je devadesát procent, což hodnotíme velmi pozitivně,“ sdělil Poňuchálek. Kontrolu by mohlo do budoucna posílit třetí kamerové auto.