Sportovec zachránil život svému spoluhráči, který zkolaboval. Doma se ani nepochlubil

video Záchránil svého kamaráda z volejbalu, teď za to dostal cenu

V sokolovně v Prostějově hraje Ondřej Škultety pravidelně jednou týdně i se svými přáteli. Loni v květnu ale museli zápas po dvaceti minutách přerušit, protože se jeden ze spoluhráčů Jaroslav Řehulka sesunul na zem. „Otočil jsem ho a hned jsem mu dával masáž srdce. Holky se měl ptaly, jestli nepotřebuju pomoc, řekl jsem, že mají volat záchranku,“ vzpomíná.

„Jarda se po té masáži srdce vrátil do života, ale pak zase zkolaboval podruhé, a zase začal ten kolotoč znovu, ještě teď mám z toho úplně husí kůži,“ řekla spoluhráčka Ivana Monhartová.

Ondřej Šklutety má na svém dresu číslo 601, a ne náhodou. Roky působil u 601. skupiny speciálních sil v Prostějově. Právě i vojenský výcvik mu pomohl při záchraně spoluhráče.

Život nazachraňoval poprvé

Jaroslav Řehulka si pamatuje až chvíle, kdy se probral v sanitce. Po infarktu má trojnásobný bypass a kardiostimulátor. „Navštívil jsem ho (Ondřeje) na volejbalu. Chvíli jsme se bavili. On je velice skromný. Bral to jako samozřejmost, manželce to myslím vůbec neřekl doma,“ řekl Řehulka.

Oceněný sportovec to potvrdil. „Neřekl, já jsem to bral jako běžnou věc. Normálně člověk pomohl člověku a hotovo,“ řekl. Podobné chvíle přitom zažil už před dvěma roky. U plumlovské přehrady oživoval cyklistu.