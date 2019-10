Za války jsme cvičili tajně ve staré cihelně, vzpomíná sokol a olympionik Zdeněk Růžička

Ze zamčené sokolovny v Tetčicích si s kamarády odnesli nářadí do staré cihelny a tam cvičili, salta trénovali na statku. „Sokolská činnost znamenala smrt. My jsme byli mladí a neuvědomovali jsme si dosah toho, co děláme. Že jsme riskovali život, jsme nevěděli,“ vysvětluje Zdeněk Růžička.

Od cvičení v cihelně až na olympiádu

Po válce studoval průmyslovku v Plzni, kde pokračoval v gymnastice a začal trénovat na olympijské hry. Olympiáda v Londýně v roce 1948 znamenala vrchol jeho gymnastické kariéry. „Byla to moje první olympiáda a dopadla nejlépe, často na ni vzpomínám,“ říká bývalý olympionik.

Na olympiádě startoval ještě dvakrát, v Helsinkách a Melbourne, medaile už ale nezískal. Vychoval ale řadu mladých gymnastů, které trénoval až do devadesátých let. Pak pracoval na obnově Sokola Brno I. a byl jeho starostou až do roku 2004. „Důležité je, zůstat pracovitý a poctivý, a to si myslím, že jsem si zachoval,“ uzavřel Zdeněk Růžička.