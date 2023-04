V noci hořel byt v Praze 4 a ubytovna v Praze 10, desítky lidí se musely evakuovat

Byt začal hořet krátce před jednou hodinou v noci. „Po příjezdu první jednotky byl byt plameny zachvácen v plném rozsahu,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. Požár se podle něj podařilo dostat pod kontrolu za několik minut, plameny ale byt zcela zničily.

„Během zásahu byla nalezena jedna osoba a předána do péče ZZS. Z domu bylo evakuováno 43 osob,“ doplnil. Podle mluvčí záchranářů Jany Poštové záchranáři pečovali o muže ve věku kolem sedmdesáti let. „Muže jsme resuscitovali a převezli do nemocnice na Vinohradech,“ řekla.