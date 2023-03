Stará trať s přejezdem v centru Prahy se loučí, od neděle budou vlaky končit v Dejvicích

Úrovňový železniční přejezd ve velmi frekventované ulici i železniční most u Výstaviště jsou léta bolavými body pražské dopravy. Když jede vlak z Masarykova nádraží do Kladna, vznikají před přejezdem v Bubenské ulici dlouhé zácpy, most přes ulici Dukelských hrdinů u Výstaviště je zase místem, kde často strhávají příliš vysoká auta tramvajové troleje. Obě problematická místa by měla zaniknout, nahradí je estakáda, po které bude kladenská trať vedena, nově navíc bude dvoukolejná.

Zcela novou podobu dostane nádraží Praha-Bubny, která by měla umožnit snazší přestup na metro, vznikne také nová železniční zastávka Výstaviště. Ta by podle projektu měla být západně od mostu přes ulici Dukelských hrdinů.