Vlastníkem stánků v podchodu pod brněnským nádražím je město, rozhodl soud

Radní Jiří Oliva (ČSSD) po jednání soudu řekl, že předpokládá, že by se mohlo stavět už příští rok. Podchod je podle něj závanem devadesátých let minulého století, stánky s levným textilem označil za hnusné. Předpokládá, že se je podaří vyklidit letos. Kancelář architekta města Brna připraví projekt a po dokončení rekonstrukce by se podchod měl stát důstojnou částí centra města.

Ve sporu stálo město jako žalující strana a provozovatel pěti stánků jako žalovaný. Město podalo žalobu za neoprávněné užívání městského majetku. Argumentovalo tím, že podchod a tedy i stánky jsou jeho, Pliska se snažila argumentovat tak, že stánky města nejsou, a zpochybňovala i samotné vlastnictví podchodu městem.

Odvolací soud se ztotožnil s rozsudkem soudu nižší instance a uvedl, že ústřední otázkou bylo, zda jsou stánky vůbec samostatným předmětem právních vztahů. A jelikož soud dospěl k závěru, že nejsou a že jsou součástí podchodu, pak o vlastnictví stánků nebylo pochybnosti, protože neměl pochybnosti o vlastnictví podchodu. Pliska má nyní dva měsíce na rozhodnutí, zda podá dovolání.

Ve sporu je město i s dalšími provozovateli stánků

Pliska má v podchodu pět stánků a další dva subjekty provozují ještě další stánky. Soudní spory s nimi jsou přerušené a Oliva předpokládá, že nyní budou soudy rozhodovat analogicky. „Dnes se jedná o precedentní rozsudek, který je pro město velmi příznivý. Budeme dělat všechno pro to, abychom podchod měli vyklizený,“ řekl Oliva.



Stánky v podchodu pod brněnským nádražím musí pryč.‼️ Soukromá firma tvrdila, že pět stánků městu nepatří, a nemá tak právo nařídit jejich vyklizení. Soud dnes ale rozhodl, že městu patří. pic.twitter.com/rbQ2gwi8RN — Vítězslav Mikulčík (@Mikulcik_CT) February 21, 2023

Město zároveň Plisku i další dva subjekty žaluje o náhradu škody, jejíž výše je v jednotkách milionů korun. Neplatily totiž nájemné městu jako vlastníkovi stánků.

Část podchodu pod železničními kolejemi je vyklizená od začátku loňského roku. Město původně plánovalo, že rekonstrukci zahájí loni na podzim, potom hovořilo o letošku, ale projekt nechalo přepracovat, nyní se počítá s příštím rokem. Stánky by se v podchodu měly opět objevit, ale už se v nich nebude prodávat textil, boty či kabelky, ale mělo by jít o občerstvení či suvenýry. „Podobně jako v různých západoevropských městech,“ dodal Oliva.