V prostějovské nemocnici by měla vyrůst infekční klinika. Krajští zastupitelé schválili přípravu projektu

Prostějovská nemocnice patří kraji, ale dlouhodobě ji provozuje AGEL Středomoravská nemocniční. Na konci loňského roku předala společnost hejtmanství studii stavby nové infekční kliniky. Vzniknout by měla naproti současného pavilonu. Náklady na stavbu mají přesáhnout šest set milionů korun.

„Infekční oddělení je v současné době součástí budovy, kde je geriatrie. Je to starší budova. Není to úplně ideální, když je v kombinaci s dalšími odděleními,“ řekl předseda představenstva společnosti AGEL Středomoravská nemocniční Jiří Ševčík.

Pokud se podaří zajistit peníze, mohlo by se začít stavět za dva roky. V novém pavilonu s ambulancí by měli léčit i plicní choroby. Kapacita lůžek by se měla ze současných třiceti víc než zdvojnásobit.

„V případě velké pandemie se zapojí celá nemocnice, dojde ke transformaci. Ale řešení, které máme vymyšlené, je takové, že bychom z poměrně velké části dokázali zachovat normální provoz nemocnice,“ poznamenal Ševčík.

Stávající budova infekčního oddělení by měla následně projít opravou. A sloužila by specializované péči o nemocné seniory.