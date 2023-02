Pozemky ve Valašském Meziříčí mohou v aukci kupovat i firmy. Radnice upravila podmínky

V lokalitě Juřinka na okraji dvaadvacetitisícového Valašského Meziříčí zatím nepadla žádná nabídka od kupce. Sedmadvacetimilionová příprava pozemků přesto pokračuje. „Momentálně jsou to sítě, to znamená kanalizace, elektřina, plyn a voda v zemi. Zbývají dokončovací práce. Všechno se to přikryje zeminou. A na jaře zatravnění a ještě vybudování komunikace,“ nastínila místostarostka Yvona Wojaczková (ANO).

Anna Stolářová bydlí nedaleko. Kolem parcel chodí na procházky. „Líbí se mi, že je to u lesa. Je to otevřené, u přírody i dostupné městu. Takže myslím, že dobrá volba k bydlení,“ okomentovala.

Obě loňské výzvy, aby se zájemci přihlásili do elektronické aukce, přesto vyzněly naprázdno. Vedení města to připisuje rostoucím cenám a nejistotě investorů. Zastupitelé proto nyní rozhodli o zmírnění podmínek. „Aby se do elektronické aukce mohly přihlásit jak fyzické, tak i právnické osoby. Nově může jeden zájemce koupit více pozemků a vybudovat zde například řadovou výstavbu,“ uvedla Wojaczková.

Parcel je celkem 21. Minimální kupní cena zůstává stejná jako dosud – 2300 korun za metr čtvereční. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna. Případní kupující budou mít tři roky na získání stavebního povolení. Následně po zahájení výstavby musí do pěti let nechat nové domy zapsat do katastru nemovitostí.