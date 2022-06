O stavební pozemky v Juřince nemá nikdo zájem. Zastupitelé zmírnili pravidla

Zeleň a klid na okraji Valašského Meziříčí. Na zájemce čeká jedenadvacet parcel, které město nabízí pro stavbu nových rodinných domů. Minimální kupní cena je dva tisíce tři sta korun za metr čtvereční. Prodej pozemků by měl městu pokrýt náklady na vybudování kanalizace, vodovodu a komunikací. Práce zhruba za 27 milionů korun mají být hotové v příštím roce.

Zájem je ale nulový. Původní termín pro přihlášky do elektronické aukce vypršel v březnu, druhý před týdnem.

Stavební práce zdražují

Podle starosty za to může zdražování a nejistota investorů. „Stavební materiály mění cenu týden od týdne. A rozpočet, který si stavebník nechal připravit před měsícem, v podstatě dnes může hodit do koše,“ řekl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO).

S tím zastupitelstvo nic nezmůže a tak alespoň zmírnilo podmínky pro budoucí vlastníky pozemků. Ti měli původně získat stavební povolení do dvou let a do tří let pak začít stavět. Obě lhůty teď zastupitelé prodloužili o rok. A zároveň škrtli většinu předpisů, jak musí nové domy vypadat.

„Jediné, co zůstane závazné, bude uliční čára. Ale povolíme i stavbu bungalovů, která do této chvíle povolená nebyla,“ dodal starosta. Nově mají případní zájemci o pozemky v Juřince možnost hlásit se do aukce až do konce letošního roku.