Bývalá ředitelka pozemkového úřadu v Praze Benešová opět dostala v kauze Bečvářova statku podmínku

Nově soud Benešové uložil jen podmínku. Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky se neprokázalo, že by se bývalá úřednice obohatila a že by jednala úmyslně. Nejvyšší soud (NS) ohledně úmyslu Benešové zaujal opačný názor.

Případem Benešové se odvolací senát zabýval už poněkolikáté. Naposledy ji uznal vinnou z maření úkonu veřejného činitele z nedbalosti. Výrazně při tom zmírnil rozsudek, kterým prvoinstanční soud poslal ženu na šest let do vězení.

Nyní byl tak odvolací soud vázán postojem NS, který podle Lněničky souhlasil s kvalifikací prvoinstančního soudu. „Nehodlám s tím nijak dále polemizovat,“ prohlásil. Ženě však opět výrazně zmírnil trest. Argumentoval zejména tím, že od spáchání trestné činnosti uplynulo více než deset let. „Obžalovaná předtím i potom vedla řádný život,“ uvedl. Ženě však soud navíc zakázal pět let působit ve státní správě a samosprávě na rozhodovacích pozicích.

Benešová také podle Lněničky nastoupila do úřadu až v době, kdy trestná činnost pokračovala. Zároveň byla vystavena silnému tlaku a několika zavádějícím pokynům od nadřízených. „Jsou proto podmínky pro uložení trestu výchovného, byť ta škoda je poměrně značná,“ uzavřel. Oproti minulému verdiktu však prodloužil zkušební dobu podmíněného trestu ze tří na pět let.

V kauze Bečvářova statku zatím padl jediný konečný verdikt

Horák měl jít do vězení na sedm let, ale vrchní soud mu verdikt opakovaně zmírnil, naposledy na tři roky vězení s pětiletým podmínečným odkladem. Další bývalý úředník Petr Chmelík si vyslechl za maření úkonu veřejného činitele z nedbalosti roční podmíněný trest. Je to zatím jediný verdikt v kauze Bečvářova statku, který prošel celou soudní soustavou a potvrdil ho i Ústavní soud.