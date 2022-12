Podomní prodejci ve Vyškově porušují zákaz, tvrdí tamní obyvatelé

„Městský úřad Vyškov zaznamenal v posledních dnech informace o aktivitách podomních prodejců,“ znělo rozhlasem. Výzvu, aby lidé byli ostražití, už vydalo i město. „Měli chodit (prodejci) po panelových či bytových domech a nabízet služby. V podobných případech je nutné volat městskou policii,“ uvádí mluvčí městského úřadu Michal Kočí.

Obyvatelé Vyškova dostali také upozornění od firem, které internet v této lokalitě už provozují. „Prodejci se začali vydávat za naši firmu, aby vstoupili do bytů, zkontrolovali jim internet, wi-fi, jak rychle jim to funguje, a následně jim pak nabízeli své služby. Tak jsme byli nuceni na to nějak reagovat,“ uvedl vedoucí pobočky Infos Art Marek Fialka.

„Obchodní zástupci společnosti T-Mobile Czech Republic přicházejí do objektu na základě dohody s jednotlivými SVJ (společenstvími vlastníků jednotek),“ informuje mluvčí T-Mobile. Podle předsedy jednoho z bytových družstev, kterého ČT oslovila, to ale není pravda.

ČT poskytl hovor s pracovníkem T-Mobilu, který si pro svou ochranu nahrával. „My jsme se jenom rozhodli, že podepisovat prostě nic nebudeme. Jo? To je všechno,“ říká v něm předseda. „Jo, jasný, ale tak ty lidi si tam obejdu teda,“ odpovídá prodejce. „Určitě nechci, abyste tvrdil, že je to s pověřením představenstva. To určitě ne,“ reaguje předseda. „Jasný. Chápu. Jo, dobře. Já jenom, že se tam teda dneska budu pohybovat,“ dodává prodejce.

Za porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje přitom podle radnice hrozí až stotisícová pokuta.