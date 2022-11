Stovky lidí protestovaly na letišti Líně. Vadí jim plány na jeho zrušení i na stavbu gigafactory

Vedle dvou a půl kilometrové přistávací a vzletové plochy stálo o půl třetí odpoledne dvě stě aut, která podle poznávacích značek přijela z různých koutů země. Motivace účastníků byla dvojí. Části místních se nelíbí hlavně to, že by v blízkosti jejich obcí vyrůst továrna na baterie do elektromobilů neboli gigafactory. K tomu odkazovaly transparenty jako „Chceme zachovat klidný život v Nové Vsi“ nebo přeškrtnutý znak Volkswagenu.

Hlavně ale zněly hlasy za zachování letiště. V minulosti označili zástupci místních aeroklubů za „nejhorší z dobrých řešení“ variantu, že by vznikla gigafactory, ale zároveň letiště zůstalo v provozu. Plochy, která patří armádě, ale slouží jí jen jako záloha a má bohaté civilní využití, se přijel zastat i mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus.

„Je to dopravní cesta, která pokud zanikne, tak není cesta zpět. Za dnešních podmínek nelze vybudovat kvalitní letiště,“ míní. Podobně hovořil i bývalý vojenský letec Václav Polívka. Případnou likvidaci letiště by považoval za „zločin, stálo to spousty peněz“.

Na letišti Plzeň Líně probíhá setkání na protest proti likvidaci celého areálu. Účastní se profesionálové z oboru i místní občané z okolí. pic.twitter.com/ypPNNVq6xI — flyRosťa (@flyrosta) November 15, 2022

Svolavatel a šéf Českého svazu letectví Václav Vašek zdůraznil, že protest byl „názorový mítink, pouze k problematice letiště, žádná politická agitka“. Letiště, které je podle pilotů, firem a obcí páté nejvyužívanější v Česku, loni evidovalo dvacet tisíc vnitrostátních i mezinárodních letů. Fungují tam letecké školy a záchranná služba.