Motivem mladého muže byla nejspíš všeobecná nespokojenost s okolím, to vše bude policie dál zkoumat. Mladík dal nástražné zařízení do takzvaného papiňáku a umístil hrnec v pátek do kontejneru, který byl u školy. Tašky s podivným obsahem si všimli studenti.

Policie míní, že když mladíkovi nevyšel plán s výbušninou, si v sobotu ve Vysokém Mýtě našel náhodnou oběť. Muže ubil sekerou a poté se otrávil.