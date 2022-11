Při opravě potrubí v Plzni unikl plyn. Hasiči museli evakuovat děti ze školky

Osm dospělých a 38 dětí evakuovali hasiči v Blatenské ulici v Plzni. Zřejmě při opravě potrubí se část plynu dostala do okolí a okny i do blízké školky, řekl mluvčí krajských hasič Petr Poncar. Prostory hasiči odvětrali. Děti i zaměstnanci školky se do budovy vrátili poté, co měření už žádné koncentrace nezaznamenala.