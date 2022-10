Středočeští zastupitelé zvolili náměstkem pro finance starostu Kolína Kašpara

Podle Kašpara bude nutné hledat v krajském rozpočtu úspory. „V současné situaci při rostoucí inflaci a situaci na trhu energií považuji za nutné, abychom v rámci rozpočtu hledali úspory a připravovali se na horší časy, které mohou ještě v příštím roce následovat,“ uvedl Kašpar.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) poukázala na to, že Kašpar se věnuje v Kolíně financím více než osm let. Úspěšný je také v oblasti dotací, pro město podle ní získal více než miliardu korun. „Myslím si, že to, jakým způsobem je Kolín řízen po stránce finančního zdraví a finančních rozhodování, je důkazem toho, že to (Kašpar) dělá dobře,“ uvedla Pecková.

Podle opozice by měl náměstek pracovat na plný úvazek

Opoziční zastupitel za ANO Martin Herman kritizoval, že Kašpar bude o desítkách miliard korun rozhodovat jako neuvolněný náměstek. „To je práce, která vyžaduje plné nasazení a plný úvazek,“ míní Herman. Odkázal se na své zkušenosti někdejšího radního i zkušenosti svého kolegy Gabriela Kovácse (ANO), který měl na starosti finance v době, kdy kraj řídilo hnutí ANO.

Pecková k výhradám opozice namítla, že vedení hejtmanství si některé gesce přerozdělilo a tato oblast už není tak široká jako v době, kdy byl náměstkem pro finance Kovács. „Máme tu agendu rozdělenou, je to na naši zodpovědnost,“ dodala Pecková.