Březinův komplic Jedinák přiznal vinu a uzavřel dohodu se žalobcem. Soud mu uložil trest 4,5 roku

Podle státního zástupce pětapadesátiletý Jedinák spolupracoval s několika majiteli likérek, kteří odebírali nezdaněný líh pocházející od Březiny. Za tímto účelem založil v Ostravě firmu Mersy. Jeho hlavním úkolem bylo zajišťovat dostatek kolků pro lahve s nelegálním alkoholem. Ty získával tak, že se v likérkách na lahve nelepily vůbec a vydávaly se za zničené, popřípadě se lepily speciálním lepidlem, aby se pak daly strhnout a použít na lahve s nelegálním obsahem. V organizaci působil od roku 2010 do roku 2012 a s jeho přičiněním vznikla státu škoda okolo třicet milionů korun.

Jedinák u soudu uvedl, že se cítí vinen. Do obchodu se podle svých slov zapojil ze zoufalství. „Neměl jsem zaměstnání. Tímto způsobem jsem to řešil,“ uvedl. Dodal, že se cítí být využit z nevědomosti, znovu by něco takového nedělal.