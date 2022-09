Jeseník, Chrudim nebo Cheb. Další města už znají své nové vedení

V Jeseníku na severu Olomouckého kraje se ve čtvrtek pozdě večer dohodlo na budoucí koalici vítězné hnutí Jeseník srdcem dosavadní starostky Zdeňky Blišťanové (TOP 09) s uskupením PRO JESENÍK, které skončilo v komunálních volbách na třetím místě.

Nová jesenická koalice bude mít v zastupitelstvu, které má celkem 21 křesel, jedenáct mandátů. Sedm z nich připadne právě vítěznému hnutí Jeseník srdcem, PRO JESENÍK obsadí čtyři křesla.



Staronová koalice v Chrudimi

Město Chrudim bude řídit koalice ANO, Chrudimáků a Pirátů, z větší části obdoba dosavadního vedení. Nová koalice bude disponovat patnácti mandáty v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Tři členové koalice chtějí teď činit kroky vedoucí k uzavření koaliční smlouvy. „Zároveň se dohodly, že po dobu vyjednávání ukončují vyjednávání s jinými politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu města Chrudim,“ stojí v memorandu.

ANO nyní získalo v Chrudimi deset mandátů. Druzí SNK Evropští demokraté (SNK ED) mají pět zastupitelů, třetí ODS tři. V zastupitelstvu zasednou také Chrudimáci, Piráti, Koalice pro Chrudim a STAN s TOP 09.

Před čtyřmi lety po volbách vznikla koalice hnutí ANO, Chrudimáků, Pirátů a ČSSD. Ve srovnání s rokem 2018 ANO posílilo o čtyři mandáty, naopak Chrudimáci i Piráti si o jeden mandát pohoršili. Zástupci ČSSD kandidující pod názvem Za Prosperující Chrudim se do zastupitelstva nedostali.

Dohoda o společném postupu v Chebu

ANO, Volby pro kraj (VOK) a ODS v pátek podepsaly dohodu o společném postupu v Chebu. V devětadvacetičlenném zastupitelstvu by koalice měla mít šestnáct křesel. Na starostu bude kandidovat lídr ANO Jan Vrba. Dva místostarostové by měli být z VOK a ODS.

„Zrovna jsme podepsali dohodu o společném postupu při sestavení koalice v Chebu pro volební období 2022 až 2026. Jednání byla konstruktivní a myslím, že jsme si vzájemně rozuměli. Takže jsme spokojení,“ dodal Vrba.

V Chebu přicházelo v úvahu více podob případné koalice. Většinu mohla sestavit i Volba pro město (VPM), která dosud na radnici vládla, pokud by přesvědčila Koalici pro Cheb, ODS a VOK. Byla by to ale těsná většina patnácti hlasů proti čtrnácti. Teoreticky se mohlo spojit i vítězné ANO s VPM. Vzhledem k osobním rozporům mezi těmito subjekty to ale nebylo pravděpodobné.

V devítičlenné radě by mělo být pět zástupců ANO, tři zástupci VOK a jeden z ODS. Podle předběžných dohod, které se ale mohou ještě změnit, by křesla dvou místostarostů mohl obsadit Pavel Pagáč za VOK a Michal Pospíšil z ODS.