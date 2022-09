Předvolební Olomouc: tématem je zchátralá tržnice i nový stadion

Vedení radnice postupně opravuje větší i menší ulice, investovalo do moderního rozhlasu s výstražným systémem, úprav školních budov, zelenějších ulic nebo oprav zimního stadionu. Naopak ke stavbě moderního kulturního a sportovního stánku nedošlo, i když vítězné hnutí ANO pár dnů před komunálními volbami v roce 2018 informovalo, že stovky milionů na stavbu jsou domluvené.

Vládnoucí koalice navíc svedla snížit zadlužení Olomouce o více než sto milionů korun, což – vzhledem k nákladům na řešení pandemie – považuje za víc než úspěšnou bilanci. Opozice s tím ale nesouhlasí, snižování zadlužení mělo být podle ní výraznější, a to až o půl miliardy. Aktuálně činí dluh města více než 1,7 miliardy korun.

Koalice se zasadila o zavedení tramvajové dopravy na sídliště Povel a na Nové Sady na jižní straně města. Fungovat by měla začít v říjnu a to i přes částečnou kritiku opozice, které vadilo, že se stavbou město ještě víc zadluží. Vedení radnice si naopak nechtělo nechat utéct spolufinancování z evropských dotací.

Výzvy: oprava tržnice a zastavení úbytku obyvatel

Většina věcí, které si letos vzaly strany do svých volebních programů, kopíruje to, co se nepodařilo uskutečnit v tomto čtyřletém cyklu.

Současní politici například odsunuli spuštění nového parkovacího systému. Ten by parkování výrazně zdražil, a to i tam, kde je možné stát zatím bezplatně. Cílem bylo regulovat počty aut třeba i na sídlištích.

Noví zastupitelé se budou muset zabývat i chátrající tržnicí a autobusovým nádražím na okraji centra města. Budou se muset rozhodnout, jestli se půjde dál cestou postupných oprav zimního stadionu, nebo město kývne na spolupráci se soukromým investorem, který chce postavit novou arénu.

To všechno bude záležet i na finančních možnostech Olomouce, která počítá každou korunu. Peníze budou mít vliv i na rozhodování o budoucím působišti magistrátních úředníků, kteří teď z velké části sídlí v soukromé budově Namiro.

V neposlední řadě se bude muset nová koalice zabývat bytovou situací, se kterou mimo jiné souvisí úbytek obyvatel města. Olomouc se v počtu rezidentů už několik let pohybuje na hranici sta tisíc, aktuálně je pod ní; mnoho mladých rodin se stěhuje do okolních vesnic a měst, kde mají lepší životní podmínky.

V Olomouci ale žijí roky také lidé bez trvalého bydliště na olomoucké adrese. Tím město přichází o daňové příjmy, a naopak mu rostou výdaje – například na svoz odpadu. Na novém vedení města tak bude, aby nastavilo pro tyto lidi takové podmínky, které je budou motivovat k tomu, aby se z nich stali Olomoučané i úředně.

O další budoucnosti města rozhodnou obyvatelé Olomouce v pátek 23. a v sobotu 24. září, kdy se v Česku uskuteční volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu.