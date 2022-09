Soud upustil od souhrnných trestů pro firmy v kauze oprav kladrubského hřebčína

V kauze už tresty letos v březnu padly, většinou byly peněžité. Krajský soud v Hradci Králové potrestal 17 obžalovaných.

Nejpřísnější trest dostal bývalý ředitel stavební firmy Cettus Vladimír Nový. V době zakázek byl zástupcem investora a podle obžaloby zmanipuloval výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a technický dozor. Krajský soud mu v březnu vyměřil tři roky vězení s podmínkou na pět let a navíc peněžitý trest 100 tisíc korun.

Bývalá zástupkyně ředitele hřebčína Simona Voňková dostala tři roky vězení s podmínkou na pět let a tehdejší generální ředitel firmy Chládek a Tintěra Petr Pejcha 33 měsíců vězení s podmínkou na pět let. Další obžalované lidi krajský soud v březnu potrestal buď podmíněnými tresty v rozmezí od dvou do 2,5 let vězení, nebo peněžitými tresty.