Dopravu na Barrandovském mostě má od konce září zlepšit pruh pro auta jedoucí po okruhu

K tomu, aby opatření přineslo efekt, který si od něj silničáři slibují, má pomoci to, že bude nově pouze v průběžném pruhu povolena rychlost 80 kilometrů v hodině. V ostatních pruzích budou auta jezdit maximálně padesátkou. Nový vyhrazený pruh bude začínat před nájezdem na most a v místě, kde se oddělují pruhy na Barrandov a na Strakonickou.

Přibýt by mohla rampa

Město spolu se Satrou vymyslelo asi dvacítku možných řešení. Z nich kromě výše zmíněného připadá v úvahu ještě stavba nové rampy, která by překlenula sjezd na Modřanskou. Řidiči ze Strakonické by vyjeli na most, a pokud pokračují na Jižní spojku, tak by před sjezdem na Modřanskou odbočili vpravo na nové přemostění a pokračovali dál. Auta by se tak s vozy jedoucími na sjezd z Modřanské vůbec nekřížily.

První variantu zavede město na konci září, až dokončí letošní opravy na Barrandovském mostě. Opatření bude následně vyhodnocováno. Na základě analýzy první etapy se město podle primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha Sobě) rozhodne, zda vybudovat také rampu.

„Ta by mohla stát okolo 90 milionů korun. Finální rozhodnutí o stavbě ale ještě nepadlo. Nicméně mohla by být vybudována v rámci poslední fáze oprav Barrandovského mostu,“ řekl. Práce na mostě jsou naplánovány ještě na čtyři fáze, každá bude trvat zhruba tři měsíce v roce.

Rekonstrukce mostu začala 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, kterou nyní znovu budují, a odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace. Původně měly práce skončit 2. září, avšak kvůli vynuceným úpravám projektu se o 27 dní zpozdí.