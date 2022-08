Zóny placeného parkování v Plzni se opět rozšíří

Toto rozšíření má pomoci obyvatelům najít parkování blíže jejich bydlišti. Rezidenti s trvalým pobytem v dané lokalitě si mohou v nově zpoplatněných zónách koupit za 700 korun roční parkovací kartu, ostatní řidiči za ni zaplatí 12 500 korun, uvedl magistrát.

Od 5. září se bude platit za parkování na území mezi ulicemi Přemyslova, Kotkova, Tylova a Puškinova v centrálním obvodu. Budou patřit do zóny C se základní sazbou 20 korun za hodinu. Do zóny D bude zahrnuto parkoviště u bývalého Prioru v Ukrajinské ulici.

„Jsme přesvědčeni, že parkovací zóny spolu s budováním P+R parkovišť a spolehlivou a kvalitní veřejnou dopravou představují klíčová opatření rozumné parkovací politiky, která je nástrojem pro ovlivnění dopravy hlavně v centru. Další rozšíření placeného stání západně od Klatovské či na Slovanech připravujeme,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

Zřízení zón je nutné, jinak by auta zaplavila ulice, tvrdí město

Nové zóny jsou koncipovány jako smíšené. To znamená, že držitelé parkovacích karet budou využívat stejná místa jako řidiči, kteří si koupí parkovací lístek. Lístek lze koupit v automatu a také pomocí mobilní aplikace Park Simply Plzeň.

Hlavním důvodem pro zřizování placených zón je regulace parkování. Pokud by ho město neregulovalo, poptávka by na většině území města převýšila nabízený počet parkovacích míst a auta by přeplnila ulice a omezila další funkce veřejného prostoru.