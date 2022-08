Kompostárna ve Slatiňanech bude pod zámkem. Lidé tam totiž vozili nábytek i stavební suť

Kompostárnu zřídily Slatiňany v roce 2014, aby snížily množství odpadu ve městě. Jenže brzy ji začali používat i lidé ze širokého okolí, kteří se chtěli zdarma zbavit nepořádku. Momentálně je uzavřená, město už začalo s jejím vyklízením. „Je to vlastně úklid neřízené skládky, co tady za léta vznikla,“ popsal starosta Slatiňan Ivan Jeník (SNK-ED).

Kvůli odpadu, který do zařízení nepatří, narostla kompostárna do obřích rozměrů. Momentálně je čtyřikrát větší, než byla v začátcích svého fungování. Odpad, který se dnes likviduje, ale není možné jen tak odvézt. „Musíme ho přetřídit, naložit, odvézt, zaplatit, stojí to spoustu času a peněz,“ uvedl vedoucí údržby města Slatiňany Miloš Víšek.

Kompostárna bude pod neustálým dohledem

Město za úklid platí stovky tisíc korun. Jen za loňský rok to bylo zhruba dvě stě tisíc. Vedení Slatiňan několikrát vyzývalo své občany i přespolní, aby nevhodný odpad do kompostárny nevozili, to ale nepomohlo.

Kýžený efekt nepřinesl ani kamerový systém, který město nechalo do kompostárny nainstalovat. Kolem celého zařízení nyní vedení Slatiňan postaví plot, aby případnému dalšímu navážení nevhodného odpadu zabránilo. Práce přijdou zhruba na tři a půl milionu korun. Lépe střežená kompostárna se pak má otevřít už letos v listopadu.