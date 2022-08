Omezení na trati u Bohumína po červnové nehodě pendolina potrvají do konce srpna

Při srážce 27. června část soupravy pendolino vykolejila. Vlak poškodil železniční svršek i několik výhybek. Práce na opravě poškozeného vybavení ještě neskončily. Podle Friebové minulý týden technici demontovali poškozené výhybky a odbagrovali štěrkové lože.

„Aktuálně probíhá montáž nových výhybek a od 18. srpna bude kolejový jeřáb provádět pokládku nových výhybek, dále dojde k doplnění štěrkového lože, svaření do bezstykové koleje, úpravě geometrických parametrů koleje a výhybek, zprovoznění elektroohřevu a zapojení do zabezpečovacího zařízení,“ řekla mluvčí. Dodala, že práce by měly skončit do 31. srpna.