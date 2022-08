Muž v Rožnově střílel ze soukromé zbraně. Vyšetřování tragédie pokračuje

Krajští kriminalisté, soudní lékaři a specialisté z Odboru kriminalistické techniky a expertiz Brno pracovali ve středu na místě činu do pozdních večerních hodin. Přítomna byla také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Dům stále střeží policisté. Kriminalisté se na místo opět vrátí. Stále prověřujeme okolnosti tragédie. Vzhledem k tomu, že podezřelý je mrtvý, není v současné době stíhána žádná osoba,“ řekla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Už ve středu policejní mluvčí potvrdila, že byla použita střelná zbraň. Neštěstí se stalo v klidné lokalitě s rodinnými domy. Čin oznámili policii v deset hodin dopoledne rodinní příslušníci, kteří našli těla. Děti, děvčátka, byly v předškolním věku čtyři a šest let.

Ulice byla ve středu uzavřená páskami z obou stran, teď už na místo neštěstí upozorňuje pouze policejní auto a policista, který dům střeží. Lidé ze sousedství tragickou událost komentovat nechtěli. Podle starosty Jiřího Pavlici (ANO) událost zasáhla celé město. „Je to záležitost, která se nestává běžně, je nám moc líto, že se to stalo v Rožnově. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast a velikou lítost nad událostí, soucítíme s pozůstalými,“ řekl starosta.

Ředitel rožnovské městské policie Aleš Pilař vydal ve středu večer na Facebooku prohlášení, že muž nebyl strážníkem v Rožnově. „Vzhledem k množícím se dotazům, spekulacím a fámám k tragické události prohlašuji, že nikdo ze strážníků Městské policie Rožnov pod Radhoštěm nebyl účasten na této události,“ uvedl Pilař. Podle informací ČTK strážník působil ve Valašském Meziříčí. Ředitel tamní městské policie Jan Camfrla řekl, že se k věci nemůže vyjadřovat. „Je to v gesci Policie ČR,“ uvedl.

Nejedná se o první letošní vícenásobnou vraždu na Vsetínsku. V obci Loučka koncem dubna podle policie jednatřicetiletý muž v rodinném domě usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. V červnu byl muž obviněn z vraždy a poslán do vazby.