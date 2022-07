Úhyn ryb v Dyji je zřejmě větší než v Bečvě před dvěma lety

Před čtyřmi lety uhynulo sto tun ryb kvůli nedostatku kyslíku v rybníku Nesyt na Břeclavsku. Zatímco u Bulhar i za nimi se nyní udusily ryby od malých až po mnohakilové kusy, v Zámecké Dyji se z drtivé většiny jednalo o ryby do patnácti centimetrů. Důvodem nedostatku kyslíku byly přemnožené sinice a také vypouštění vody přes elektrárnu, která není okysličená, tvrdí rybáři.

Rozsahem je úhyn už zřejmě větší než ten, jaký rybáři zaznamenali před dvěma lety v Bečvě, do které unikl z průmyslového provozu pravděpodobně kyanid. Tehdy uhynulo čtyřicet tun ryb. Rybáři je vylovili ze zhruba čtyřicetikilometrového úseku převážně na území Olomouckého kraje.

Ze Zámecké Dyje rybáři v úterý vylovili proti proudu až k Nejdku zhruba 750 kilogramů ryb a během středy by to mohlo být dalších zhruba dvě stě kilogramů. Další tuny ryb se ale rybářům podařilo zachránit.

Zachráněné ryby byly často mnohakilové kusy. „Podle mých zkušeností to nebyly ryby ze Zámecké Dyje, ale takové, které se při jarním tání dostaly z Novomlýnských nádrží do koryta Dyje a teď v zoufalství couvaly před neokysličenou vodou, podplavaly jezy a dostaly se až do Zámecké Dyje. Ze zoufalství se snažily přeskakovat turbínu v zámeckém parku v Maurské vodárně,“ uvedl Řehák.

Rybáři proto rybám cestu přes vodárnu uvolnili, aby se dostaly dále k Janohradu do Staré Dyje, kde už měly dostatek kyslíku. Zároveň zvýšili průtok Zámecké Dyje, což také pomohlo lepšímu okysličení.

Rybáři dávají vinu elektrárně, Povodí Moravy nesouhlasí

Kyslík rybám chyběl kvůli množství sinic ve vodě, které měly ideální podmínky k růstu, tedy horko a nízký průtok. Rybáři však také viní elektrárnu na Novomlýnských nádržích, protože když jde voda přes ni, tak se neokysličuje. V kombinaci se sinicemi tak významně ubyl kyslík. Povodí Moravy odstavilo elektrárnu z provozu definitivně v neděli ráno a dosud její činnost neobnovilo.