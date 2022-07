Mezi Slušovicemi a Slavičínem mají vyrůst stožáry vysokého napětí. Dotčené obce odmítají zásah do krajiny

Projekt energetici plánují od devadesátých let minulého století. Důvodem je zásobování elektřinou oblasti u Slavičína. Tak, jak je ale navržený, vždy narazil na odpor obcí. Před pár týdny záměr znovu ožil, energetici ho začali opět prosazovat.

Stožáry vysokého napětí mají stát na téměř třiceti kilometrech mezi Slušovicemi a Slavičínem. Trasa protíná Vizovické vrchy, Chráněnou krajinnou oblast Bílé Karpaty i Luhačovické Zálesí. Podle dotčených obcí půjde o nenávratný zásah do krajiny. A žádají vedení elektřiny pod zemí nebo změnu trasy.

Když budou nižší, musí být stožárů víc

Podle energetiků jsou stožáry nutné a jiná trasa není možná. „Změny oproti původnímu plánu jsou určitě částečně možné. Například v některých kritických místech mohou být s určitým omezením stožáry nižší, ale za cenu toho, že jich musí být víc,“ připustil mluvčí EG.D Roman Šperňák.

„Pokud se podíváme na tu krajinu, tak by tady přesahovala třicetimetrová monstra, která by obepínala celý region, celý les, a zároveň by to bylo spojené s hlubokým třicetimetrovým pásem širokého výseku, který by byl jednou provždy součástí devastace krajiny,“ vysvětlil starosta Luhačovic Marian Ležák (nestr.).

Proti záměru se teď postavil i Zlínský kraj, který žádá přepracování dokumentace vlivu projektu na životní prostředí.