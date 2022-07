Železniční koridor na Prahu u Brna stojí. Policie hledá možného sraženého člověka

Doprava stojí na trati 250 v úseku Řikonín–Tišnov, událost byla nahlášena v 12:41. „Šlo o nějaký náraz, hledá se, z čeho ta rána byla. Stalo se to ve směru na Řikonín v prostoru zřejmě mezi železničním přejezdem a železničním mostem. Zatím se ale nenašlo nic, co by bylo sražené, ať už zvíře, nebo člověk,“ uvedl mluvčí policie David Chaloupka.

Podle webu Českých drah se omezení zatím dotýká necelé desítky spojů, z toho pěti rychlíků a dvou mezinárodních spojů. Zpoždění mohou být i více než hodinová, například u rychlíku Vysočina se zpoždění odhaduje na osmdesát až sto minut. Podle mluvčího není jasné, kdy by se doprava v místě znovu mohla rozjet. Web Českých drah odhaduje dobu ukončení omezení v 16:00.