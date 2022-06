Po pěti stech letech nabízí hrad Cornštejn opět výhledy do okolí

Hrad Cornštejn nechal ve 14. století postavit Jan Lucemburský na ochranu tehdejší významné stezky směrem od Vranova. V 15. století hrad dokonce pomohl cornštejnským pánům zvítězit nad římskoněmeckým králem Fridrichem III.. Postupem času ale hrad začal chátrat, až se dostal do dezolátního stavu. Poslední rozsáhlejší rekonstrukcí prošel v 70. letech.

Nový palác je nejzachovalejší částí hradu. Pozorovat okolí včetně řeky Dyje z něj mohli naposledy před asi pěti sty lety jeho tehdejší majitelé. Teď se výhledem mohou kochat návštěvníci. „Projekční práce začaly v roce 2002 a samotné stavební práce byly zahájeny v říjnu 2021 a dokončeny byly teď v červnu,“ říká ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě Vladimíra Durajková.

Pražský groš Václava IV.

Archeologové zároveň zkoumali přízemí paláce, kde bylo potřeba zpevnit klenbu. Při tom odkryli původní podlahu nebo omítky z konce 14. až 15. století.

Při průzkumu našli také části kachlů nebo mince. Většinou se jednalo o běžně používané rakouské nebo vídeňské feniky. „Já bych upozornil rozhodně na nález pražského groše Václava IV. z kutnohorské mincovny, který se našel přímo na klenbě přízemí nového paláce,“ řekl historik muzea Petr Eckl.

Necitlivé úpravy v minulosti

Opravy se snaží pracovníci muzea dělat tak, aby byla co nejvíce zachovaná původní podoba hradu. Nebylo to tak ale vždy. „Mezi lety 1973 až 1979 probíhal projekt, kdy byla dobře míněná snaha všechno zajistit a zpevnit. Ale když se podíváme na bránu, vidíme, že to vzali dost razantně a z dnešního pohledu se dá říct, že necitlivě k historickým hodnotám památky,“ popsal průvodce Boris Breznický.

Návštěvnost zříceniny v posledních letech roste. Loni přišlo zhruba 27 tisíc lidí, což je téměř dvakrát víc než v roce 2014.