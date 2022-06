Soud uložil za únos ženy v Kroměříži třem mužům čtyřletou podmínku

Za loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež hrozilo mužům osm až patnáct let vězení. Soud změnil kvalifikaci z loupeže na vydírání a omezování osobní svobody, třem mužům pak hrozilo pět až dvanáct let vězení. Soud vyměřil Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky.

Žalobce navrhoval mnohem vyšší tresty

Státní zástupce Salvetovi navrhoval deset až jedenáct let, Lorencovi devět až deset let a Steidlovi osm až devět let vězení. V případě Faltýnka a Zavadila navrhoval změnu právní kvalifikace, v takovém případě by jim hrozilo pět až dvanáct let vězení. Oběma mužům žalobce shodně žádal uložit tříleté podmíněné tresty se zkušební dobou pěti let. Výpovědi Faltýnka a Zavadila, byť jsou v nich dílčí rozpory, hodnotí Malůš jako přímé důkazy o vině skupiny obžalovaných.

Krajský soud případ projednával v hlavním líčení podruhé. V únoru 2019 soud povolil obnovu řízení a zrušil předchozí rozsudky. Ještě dříve přerušil Šnajdrovi, který vinu po celou dobu odmítal, výkon trestu. Loni žalobce Šnajdrovo stíhání zastavil. Spolu se Šnajdrem byl k pěti letům vězení odsouzen i Faltýnek, po dobu trestního řízení několikrát změnil svou výpověď. Čtyři obžalovaní stáli v této kauze před soudem poprvé.