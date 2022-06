Hradecký dopravní podnik láká nové řidiče. Jízdu si mohou vyzkoušet a pak se rozhodnout

Práci řidiče autobusu si vyzkoušel například Bohumír Musil, který dříve pracoval u Vězeňské služby. Nyní je v evidenci úřadu práce. Autobus nikdy dříve neřídil. „Uvidíme, jak mi to půjde, jestli mi to sedne. A také jestli sednu zaměstnavateli,“ uvedl.

Na zkoušku v dopravním podniku se předem přihlásilo třicet zájemců, přišli ale i ti nepřihlášení. „Já jsem nikdy autobus neřídil, byl to můj sen, tak to chci zkusit,“ přiblížil další zájemce Pavel Nefe. Naopak Zdeněk Voltr už autobus řídil. „Zkusím to do důchodu,“ podotkl.

Dopravní podnik města Hradce Králové se snaží zájemce získat nabídkou⁠ mzdy 35 tisíc hrubého, jednorázového bonusu padesát tisíc korun, pronájmu bytu nebo přeškolení zdarma ve vlastní autoškole. Ani přesto se však noví řidiči nehrnou. „I kdyby se z toho podařil byť jen jeden řidič, tak to má cenu a smysl, protože řidičů je nedostatek,“ sdělil personální ředitel dopravního podniku Marcel Kocman.

Omezený provoz

Právě kvůli nedostatku řidičů hradeckých autobusů a trolejbusů jezdí linky v omezeném prázdninovém režimu. „V loňském roce se nám podařilo ulovit pět řidičů a jednoho mechanika do dílny. Doufáme, že stejný úspěch budeme mít i v letošním roce,“ řekl ředitel podniku Zdeněk Abraham.