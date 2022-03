V Praze se srazily nákladní vlaky. Jeden člověk je zraněný, provoz na trati je zastaven

„Mezi stanicemi Praha-Vysočany a Horní Počernice došlo ke srážce dvou nákladních vlaků a k vykolejení jedné z lokomotiv. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a drážní hasiči. Provoz je až do odvolání zastaven,“ sdělila na Twitteru Správa železnic.

Záchranná služba informovala, že na místo srážky vlaků kromě dvou posádek, lékaře a inspektora vyslala také letecké záchranáře, nakonec zraněného muže přepravila do Fakultní nemocnice Bulovka sanitkou. „Další tři osoby byly bez zranění, naši pomoc nepotřebovaly,“ dodali záchranáři.

Jeden z vlaků zřejmě projel návěstidlo Stůj

Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera řekl, že nákladní vlaky se srazily u odbočky Skály krátce před desátou hodinou. Jeden z vlaků podle něj pravděpodobně projel návěstidlo zakazující jízdu. Inspektoři, kteří dorazili na místo, budou zjišťovat, proč nezastavil či zda na soupravě nebyla technická závada.

Vlaky nyní nejezdí mezi Vysočany a Horními Počernicemi a také do Satalic, uvádí web Českých drah (ČD). Cestující mohou využít metro či autobusy MHD, kde budou uznávány jízdenky ČD. V omezeném rozsahu funguje náhradní autobusová doprava v úseku Metro Černý Most - Nádraží Horní Počernice a zpět. Vlaky by se mohly na trať podle odhadů vrátit do 16:00. Srážka se stala v místě, kde byl kvůli rekonstrukci trati omezený provoz.