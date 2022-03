Jan Antonín Baťa se vrátil do Otrokovic v podobě bronzové sochy v nadživotní velikosti

Odhalení sochy se zúčastnily také vnučka J. A. Bati Dolores Ljiljana Bata Arambasic a pravnučka Guiomar Augusta de Fatima Bata Alves Costa, které žijí v Brazílii.

Vnučce Dolores se socha velmi líbila. „To je on, ten výraz, to je prostě on,“ řekla. „Nemám slov, bylo to tak krásné a dojemné, cítila jsem, že rodina, děda i maminka, tady byli. Byla jsem velmi vděčná. Cítím se tady doma. I dnes, jak jsem slyšela českou hymnu, tak se mi chtělo brečet. Tak jsme byli vychovaní, v českém, moravském a slovenském duchu. Mám to v sobě,“ dodala.

Autorem bronzové sochy je zlínský sochař Radim Hanke, který vytvořil mimo jiné i sochy Tomáše a Jana Antonína Baťových ve Zlíně. Vycházel z dobových fotografií. „Našel jsem fotografii, kde se mi zdá, že o něčem trošku přemýšlí a zároveň, že se usmívá. Snaha byla udělat postoj, který bude uvolněný, který ho bude nějak vystihovat, jak se často stavěl. Často si sundával klobouk, když mu bylo příjemně mezi lidmi, aby nebyl tak oficiální,“ vysvětlil Hanke.