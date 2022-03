Sníh dopoledne zkomplikoval dopravu v Praze i na horách. Padat by měl i o víkendu

Do Česka se vrátila zima a sněžení. Sníh překvapil dopoledne Pražany. Ve městě se kvůli nehodám tvoří kolony. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová varovala, že s ohledem na počasí a množství nehod by si řidiči na silnicích měli dávat větší pozor. Na silnici směrem z Novodvorské ulice do Braníku stály kvůli sněhu auta i autobusy MHD, jeden z řidičů nasazoval sněhové řetězy.

Podle silničářů do ulic po osmé hodině ráno vyjelo všech třiasedmdesát sypačů v takzvaném prvním pořadí, které zahrnuje nejdůležitější silnice, jako jsou hlavní tahy či ulice u nemocnic a úřadů. V pohotovosti je podle mluvčí také další technika určená pro méně významné komunikace.

Počasí způsobilo také zpoždění autobusů MHD a příměstských linek. „Nesjízdné komunikace komplikují dopravu na několika místech v kraji, především severně od Prahy,“ popisuje twitterový účet Pražské integrované dopravy (PID). Nehody vozů na kolejích podle webu PID v metropoli zpozdily i některé tramvajové linky.

⚠ Nesjízdné komunikace komplikují dopravu na několika místech v kraji, především severně od Prahy. Všechny omezení popisujeme v následující události.https://t.co/h0Sx7VT5YZ pic.twitter.com/dPLudSU4KO — PID (@PIDoficialni) March 4, 2022

Sněžení na horách

Sněhové přeháňky ráno zasáhly i horské oblasti. „Ujetá a místy zledovatělá vrstva sněhu leží na nesolených silnicích v Krkonoších a Orlických horách,“ uvedli silničáři. Večer by se na silnicích mohlo tvořit náledí.

Silničáři na Ústecku a Děčínsku vyjeli ošetřit silnice už časně ráno, na Teplicku byli v terénu ještě před osmou hodinou. „Silnice jsou vlhké, ale zatím to není nic dramatického, co se sněžení týče,“ řekl dispečer Správy a údržby silnic. Zbytky rozbředlého sněhu mohou ležet ve vyšších polohách na celém území kraje, vyplývá z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

#pocasi Dnes bude převážně oblačno, místy sněhové přeháňky, na horách na severu a severovýchodě i četnější sněžení. Večer částečné ubývání oblačnosti i srážek a ojediněle tvorba náledí. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C. O víkendu méně slunce a více sněžení (obr.). pic.twitter.com/rk3TyhKb6Y — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 4, 2022

Liberecký kraj od noci eviduje slabé sněhové přeháňky, silnice jsou sjízdné s opatrností a místy je na nich sníh. Viditelnost místy snižují mlhy. Teploty se ráno pohybovaly mezi nulou a minus dvěma stupni Celsia, na horách bylo až minus šest stupňů.

Sněžilo také v Jeseníkách, po silnicích na Bruntálsku a ve vyšších polohách Opavska proto musí řidiči jezdit se zvýšenou opatrností. Buď je na vozovkách vrstva nového sněhu, nebo rozbředlý sníh po chemickém ošetření. Také tam srážky zhoršují viditelnost. Silnice v ostatních částech Moravskoslezského kraje jsou zatím sjízdné bez omezení.

Meteorologové očekávají, že sněhové přeháňky budou pokračovat celý pátek, na horách bude sněžení občasné. Večer by měly srážky postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou čtyř stupňů Celsia, na horách bude maximálně kolem minus tří.