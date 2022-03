V Hlinsku se průvodem masek rozloučili s masopustem. Vystřídá ho půst

Obyvatelé na Hlinecku udržují obyčej, při kterém ožívají tradiční masky a rituály po generace. Průvodu masek si v obcích v regionu si užili i letos. Ten v Betlémě byl poslední, který masopust uzavřel.

V říjnu roku 2012 byla v památkové rezervaci Betlém Hlinsko otevřena stálá Expozice masopustních masek a obchůzek z Hlinecka. Expozici spravuje Muzeum v přírodě Vysočina ve spolupráci s městem Hlinsko.

Fašank byl po dvou letech ve Strání

Fašank prožilo naplno po dvouleté pauze i Strání na Uherskohradišťsku. V obci je to veliká událost a hlavně radost pro všechny generace.

Strání - po 2 letech konečně znovu vrcholí fašank. U kostela se naposledy potkaly všechny skupiny, pak začala jejich obchůzka vesnicí. Voní tu Boží milosti i slivovice. Lidi se snaží nemyslet na škaredé věci. Pochovávání basy a zábava ale letos nebudou, rozvolnění přišlo pozdě. pic.twitter.com/u4JzoK7udz — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) March 1, 2022

Ve středu bude vesnice jiná. Předvelikonoční půst není v obci jen položkou v církevním kalendáři, právě naopak. Strání stále patří k silně zbožným místům, veselí proto vystřídá půst. „Přichází chvíle, která se cyklicky opakuje. Abychom si uvědomili svou identitu, kdo jsme a kam směřujeme,“ vysvětlil farář Jiří Pospíšil.

„Možná, že jme trochu konzervativní tady v té naší vesnici, ale já to beru jako pozitivní, že jsme pospolití,“ řekl místní obyvatel Petr Popelka. Lpění na tradicích se Strání vyplácí. I to je důvod, proč tam podle posledního sčítání obyvatel žilo bezmála osmdesát rodáků. Podle statistiků i sociologů je to naprosto výjimečné číslo.