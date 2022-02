Matka se synem našli na Valašsku poklad. Osm set stříbrných mincí zkoumají archeologové

Matka se synem si na procházce všimli v půdě kolem rozhrabaného pařezu kousků hliněné nádoby a mincí. „Já bych to možná ani nepoznala, ale syna ve škole hodně baví dějepis a hned říkal, že to bude určitě něco vzácného,“ popisuje žena. Objev ohlásili do Muzea regionu Valašsko, na místě ho převzal archeolog muzea Samuel Španihel.

„Nález obsahoval fragmenty hliněné nádoby neznámé provenience a soubor mírně až silně korodovaných stříbrných mincí v počtu 818 kusů, z nichž byla většina spojena do několika různě velkých slepenců. Na místě jsem provedl ještě dohledávku, při které jsem objevil už jen několik málo kusů jednotlivých mincí,“ popsal Španihel.

Mince pocházejí zřejmě z přelomu 17. a 18. století

Poklad čeká v muzeu podrobný průzkum, čistění a konzervace. „Z prvotního zkoumání nebylo možné vzhledem k degradaci mincí určit typologický a chronologický rozsah souboru. Rámcové určení několika lépe dochovaných kusů směruje ke grešlovým a krejcarovým ražbám Leopolda I. Habsburského a příbuzných panovníků. Velmi obecně je zatím možné depot datovat do 17. a začátku 18. století. Zbarvení střepů i složení materiálu nádobky pak naznačují, že nepochází z naší oblasti, ale nejspíš z nějakého důlního regionu,“ vysvětlil archeolog.