Obyvatelé Vrbičan si stěžují, že jim praskají zdi domů kvůli pracím v nedalekém lomu

Jaroslava Vernerová ukazuje praskliny na stropě a zdech svého domu. „Před pěti šesti lety, když se začalo v lomu odstřelovat, to byly jemné praskliny,“ říká. Dnes už jsou mnohem větší. „Měli by se zamyslet v tom lomu, že určitě se něco děje. Nejsme jediný dům, děje se to třem čtvrtinám vesnice,“ dodává.

Lom je od prvních domů ve Vrbičanech vzdálený asi čtyři sta padesát metrů. Praskliny ale zaznamenali i uprostřed obce. Popraskané zdi má i Šárka Barvová a praskliny se podle ní s každým dalším odstřelem v lomu zvětšují.

Vedení Čížkovické cementárny, která lom provozuje, se brání. Otřesy pravidelně měří a měření provádělo i ve Vrbičanech. „Seismiku dlouhodobě měříme při veškerých trhacích pracích, které v lomu děláme. Máme kontinuální měření a v rámci tohoto se nacházíme na třetinových hodnotách toho, co máme povoleno,“ řekl generální ředitel Lafarge Cement Čížkovice Miroslav Kratochvíl.

„S obyvateli Vrbičan se domlouváme na tom, jaká opatření přijmeme k tomu, aby se to vysvětlilo. Aby se našla příčina, proč k tomu praskání dochází,“ dodal. Pokud se potvrdí, že za prasklinami je lom, má cementárna připraven fond na případnou sanaci škod.