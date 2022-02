Břeclavská nemocnice za 46 milionů opravila střechy, které loni poničilo krupobití

V nemocnici bylo nutné opravit všechny střechy o ploše 21 tisíc metrů čtverečních. „Kroupy proletěly až do izolace, proto do některých oddělení zateklo. Nejhorší to bylo v budově infekčního oddělení, které to odneslo nejvíce,“ popsal ředitel.

Podle něj náklady 46 milionů pokrylo v částce 14,5 milionu korun pojištění a zbytek uhradil Jihomoravský kraj jako zřizovatel špitálu. „Nikdo nečekal, že přes jižní Moravu projde tornádo. Pojistka na celý kraj byla 110 milionů, jedna z nejvyšších částek šla k nám. Nyní už je pojistka vyšší,“ doplnil Baťka.

Nemocnici poškodilo krupobití s vichřicí, které předcházelo tornádu. To vzniklo poblíž Břeclavi loni poslední červnový čtvrtek a nejvíce poničilo obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a hodonínskou část Pánov. Vyžádalo si šest lidských životů a způsobilo škody v miliardách korun. Poničilo 1200 domů, z nichž asi dvě stě bylo nutné strhnout.