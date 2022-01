Rožnov si těsně schválil kulturní centrum za 330 milionů

Podle vedení města Rožnovu chybí velký prostor, kde by se mohly konat plesy, konference či představení pro více diváků. Opozice upozorňovala na to, že se tím město výrazně zadluží. Na konci loňského roku už zastupitelé schválili rekonstrukci a přístavbu městské knihovny s předpokládanými náklady asi osmdesát milionů korun.

Teď schválili čerpání již dříve přijatého úvěru 127 milionů korun a přijetí nového úvěru 170 milionů korun. Starosta Jiří Pavlica (ANO) upozornil na to, že není jisté, že se budou muset oba úvěry čerpat nebo zcela vyčerpat, mohou také být splaceny předčasně a bez sankcí. „Úvěry si bereme proto, abychom mohli stavbu začít, peníze začneme čerpat později. Možná nastane situace, kdy nebude třeba letos vůbec úvěr čerpat,“ uvedl starosta.

Financování bude průběžné. Město také využije naspořených sto deset milionů korun, na kulturní centrum získalo již dotaci padesát milionů korun. Zlínský kraj přislíbil dotaci patnáct milionů korun, kterou bude možné využít na stavbu kulturního centra či na rekonstrukci a přístavbu městské knihovny. O získání dalších dotací město jedná. V kulturním centru by měl být velký sál s kapacitou 340 lidí, malý sál pro 120 osob, foyer, venkovní scéna a zázemí.

Odvaha v této, ne zcela jisté, době. Rožnov pod Radhoštěm bude stavět nové kulturní centrum za 320 milionů. Pro rozhodl jediný rozdílový hlas. Opozice se bála dluhu a dopadu pandemie, aby město nezařízlo i jiné investice. Neuspěla, čekání na důstojný kulturák skončí po 30 letech. pic.twitter.com/G0AOOVKhJm — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) January 27, 2022

Holiš: Stavařina nebude zlevňovat

Oddalování investice by podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO), který je zastupitelem města a bývalým starostou, znamenalo jen vyšší výdaje. „Stavařina nebude zlevňovat,“ uvedl Holiš. Podmínkou dotací je dokončení staveb do konce roku 2023. „Nemáme jinou šanci, než to dnes potvrdit, pokud kulturní centrum chceme,“ uvedl Holiš. Nyní je podle něj třeba připravit celý finanční obnos, úvěry jsou podle něj teoretické. „Letos budou vypsány dvě výzvy. Cílem je změnit dotační titul a využít více peněz,“ uvedl Holiš.

Pokud město nezíská více dotací, může podle něj žádat o státní půjčku za výhodnějších podmínek, než nabízí komerční úvěry. Poslední variantou je prodej majetku, který město nepotřebuje, nebo negeneruje takový příjem.

Opozice: Město bude krvácet

Opoziční zastupitel ze sdružení Nezávislí Rožnováci Jan Kučera upozornil na to, že se rozhoduje o zadlužení města na desítky let. Projekty jsou podle něj dobré. „Město však bude ,krvácet‘, zbyde velmi málo peněz, abychom investovali ve městě,“ uvedl Kučera. Upozornil také na to, že úvěry nepodpořil finanční výbor. Neprojednalo se to také s obyvateli. „Projednali jsme to před řadou let za jiných podmínek,“ uvedl Kučera.

Město s více než 16 tisíci obyvateli vede menšinová koalice hnutí ANO a sdružení Zdravý Rožnov, v 21členném zastupitelstvu má deset mandátů.