Lékaři ve Zlíně nahradili mladé ženě holenní kost částí kosti lýtkové

Chirurgové původně počítali s tím, že budou muset využít lýtkovou kost z levé nohy a přenést ji do nohy pravé. Při operaci se však ukázalo, že část lýtkové kosti pravé nohy je použitelná. Mohli tak pacientce ušetřit jednu operaci, pro ženu bude také snazší rehabilitace.

Podle primáře traumatologického oddělení Petra Menšíka se ženě po nehodě zhojily měkké tkáně, ale zlomenina nebyla schopná se sama zahojit. Pokud by se nepřistoupilo k operaci, noha by nebyla nosná a funkční, nebylo by možné ji zatížit. Lékaři proto přenesli část lýtkové kosti do místa defektu holenní kosti. Využila se střední část lýtkové kosti o délce necelých dvacet centimetrů. „Chybět nebude, lýtková kost není váhonosná,“ uvedl Menšík. Na místě zůstala horní a dolní část lýtkové kosti.

Ke zlínským lékařům se přidal také plastický chirurg Tomáš Kempný, který již dříve ve zlínské nemocnici působil. „Základem mikrovaskulárních výkonů jsou přenosy tkání, které mají definovanou cévu. Máme mladou pacientku, která měla úraz a přišla o osmnáct centimetrů holenní kosti, kterou nahrazujeme kostí lýtkovou za použití mikrochirurgických technik, to znamená našití cévy na cévu, aby se končetina a funkce zachránila,“ uvedl. Rehabilitace u pacientky bude podle něj dlouhá, po šesti týdnech by však už mohla být povolena částečná zátěž nohy.

Nemocnice chce unikátní technologii rozvíjet

Pacientka Anna Ryšavá den před zákrokem uvedla, že se na operaci těší. „Jsem naprosto odkázaná na pomoc rodiny a přátel, upoutaná na lůžko. Hygiena, jídlo, oblékání, se vším mi musí pomáhat. Jsem natěšená, abych mohla začít rehabilitovat, co nejdříve se vrátila do normálního života,“ uvedla Ryšavá.