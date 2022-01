Povodí Moravy modernizuje rejdy na Baťově kanále. Stihnout to musí do května, kdy začne sezona

Jedním z nejfrekventovanějších míst známé vodní cesty je křížení řeky Moravy a samotného Baťova kanálu. U vjezdů do plavebních komor se tam často potkávají i desítky lodí.

Ve Vnorovech budou mít teď nové vyvazovací molo. Dříve při vjezdu a výjezdu nastával chaos, nyní bude stačit loď uvázat a počkat na uvolnění cesty. Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře to bude jednodušší, bezpečnější, plynulejší a také komfortnější.

Na trase Baťova kanálu je celkem jedenáct plavebních komor. Během příštích dvou let budou mít nové rejdy všechny. Už do startu letošní sezony mají být hotové dvě ve Vnorovech a jedna v Kunovském lese. Plavební komory zatím zůstávají stejné. Pocházejí z doby, kdy ještě kanál nesloužil turistům, ale k přepravě lignitu do Baťových závodů.

Zájem o plavbu po Baťově kanále je i v době pandemie

Na všech plavebních komorách na Baťově kanále je už 84 let logo jeho zakladatele. U vnorovské komory dokonce nechybí ani typický baťovský domek z režných cihel. Systém komor zůstává původní, jen vrata už obsluha neotvírá ručně. „Mechanika jako taková je původní, pouze je doplněná o elektromotory,“ řekl Marian Skocius, který komoru obsluhuje.

Navzdory všem restrikcím se loni po kanálu plavilo 75 tisíc lidí. Nová sezona má začít tradičně 1. května. Aby do té doby stavaři rejdy stihli dokončit, potřebují zimu ideálně bez oblev. Důležitá je totiž nízká hladina vody – čím je nižší, tím jsou pro práci lepší podmínky.