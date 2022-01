Obří rukáv zbavuje vzduch v místnosti virů. Pardubická univerzita hledá pro svůj systém investora

Objem vzduchu dokáže zařízení přefiltrovat třikrát za hodinu. Při podobné spotřebě elektrické energie, jakou mají dvě žárovky, pak mohou lidé v učebně sedět bez respirátorů. „Oproti ostatním učebnám se tu lépe dýchá. I kvalita vzduchu je tady lepší,“ řekl student Daniel Myška. „Je to návrat ke starým dobrým časům,“ poznamenal vyučující Jan Mertl.

Univerzita hledá investora

Univerzita má prototyp a teď hledá partnera z výrobní sféry, se kterým by mohla tato filtrační zařízení vyrábět. „Hledáme firmu, která by byla ochotna do toho jít a zainvestovat. Jsme ochotni se s ní podělit o know-how. Čím rychleji, tím lépe,“ řekl vedoucí Centra materiálů a nanotechnologií z Univerzity Pardubice Miroslav Vlček. Filtrační systém by mohl najít uplatnění hlavně ve školních třídách, čekárnách nebo kancelářích.