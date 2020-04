Vědci v Ostravě vyvinuli reaktorový filtr, díky kterému se lépe dýchá. Zjednoduší práci lidem v první linii

Oproti rouškám, které fungují jako zábrana nepropouštějící vzduch a hůř se pod nimi dýchá, reaktorový filtr vzduch vydezinfikuje a propustí. „Pod pojmem reaktor si můžete představit nějaké záření, kterým dezinfikujeme vzduch, ten je pak naprosto čistý. Reaktor je ve filtru, který se našroubuje na jakoukoliv masku,“ popsal vedoucí projektu Roman Fojtík

Hlavní výhodou masky, která má reaktorový filtr, je podle Romana Fojtíka to, že se s ní dá dělat jakákoli namáhavá práce nebo sport a pro uživatele je filtr naprosto neškodný. „Je schopen likvidovat prakticky jakékoliv biologické organismy ve vzduchu, z čehož vyplývá, že by se dal používat i jako ochrana například proti biologickým zbraním,“ řekl Fojtík.

Životnost filtru je až deset tisíc hodin

Díky dlouhé životnosti filtru lze podle vedoucího výzkumníků ušetřit miliardy korun za jednorázové roušky, respirátory nebo filtry pro masky. U standardních vyměnitelných filtrů nebo filtračních materiálů u masek či polomasek, které se dovážejí, se uvádí životnost osm hodin.

„Životnost je závislá na reaktoru, kde se současnou technologií je teoretická životnost zhruba deset tisíc hodin. Samozřejmě je potřeba jednou za den vyměnit nebo nabít baterie. Nic víc se s tím nemusí dělat,“ vysvětlil Fojtík. Nyní jsou u filtru tužkové baterie, ale kvůli zajištění co největšího komfortu a výdrže se zkoušejí i jiné typy.

Tým CPIT na vývoji filtru pracuje tři týdny. „Dokončili jsme veškeré testy a nyní to připravujeme na export do Zdravotního ústavu v Ostravě, kde by měli ověřit závěry, ke kterým jsme v našich podmínkách došli,“ řekl vedoucí projektu.